  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 26 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

26 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 09:58:00 -
26 kaçak göçmen yakalandı

Didim’de jandarma ekipleri tarafından 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Akköy Mahallesi’nde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile icra edilen faaliyette bot ile yasadışı olarak Yunanistan ülkesinin Sisam adasına geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmen bot ile yakalandı. Yapılan detaylı araştırma sonucu olayın planlayıcı ve organizatörü tespit edilirken, yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçak göçle mücadelede özel harekat desteği
Kaçak göçle mücadelede özel harekat desteği

Gündem

Kaçak göçle mücadelede özel harekat desteği


ÖNE ÇIKAN VİDEO

5 kaçak göçmen yakalandı
5 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

5 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmen taşıyan çiftin 29 yıl hapsi istendi
Kaçak göçmen taşıyan çiftin 29 yıl hapsi istendi

Gündem

Kaçak göçmen taşıyan çiftin 29 yıl hapsi istendi

43 kaçak göçmen yakalandı
43 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

43 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23