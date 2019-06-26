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26 Haziran Uluslar arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 26 Haziran Uluslar arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:08
26 Haziran Uluslar arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 26 Haziran Uluslar arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “İnsan sağlığı için ciddi bir tehdit olan uyuşturucu, dünyanın gündeminde olduğu gibi ülkemizin de gündemini işgal eden bir gerçektir. Uyuşturucu; sadece ölümlere neden olmamakta, aynı zamanda birçok insanın yaşamının acı bir şekilde kararmasına, toplumun refah düzeyini düşürerek, toplumun çekirdeği olan aile yapısını tahrip etmektedir. Merak ve özentiyle başlayan, bu bataklık, maddi ve manevi dengelerin bozulduğu, benlik ve öz kültürün tüketildiği ortamlarda varlığını sürdürmektedir. Geleceğimizi tehdit eden bir unsur olan uyuşturucu felaketinden gençlerimizi korumak ve kurtarmak, insani ve milli bir vazifedir. Bunun en etkili yolu da, gençlerimizin uyuşturucu konusunda bilgi ve bilinç düzeyini arttırmaktır. Uyuşturucu illetiyle mücadelede gençliğimizi ve toplumumuzu korumada, başta tüm kurumlarımıza, medyaya, okullarımıza, öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tabii ki ailelerimize çok büyük görevler düşmektedir. Bu konuda benim başkanlığımda Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Burada çok önemli kararlar alınıp, yapılması gerekenler istişare ediliyor. Unutulmamalıdır ki uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak büyük bir etkendir. Bundan dolayı toplumun her kesimine mesaj verecek çalışmalar ve projeler büyük önem taşımaktadır. Sınırda bulunan ilimiz de, uyuşturucunun geçiş güzergahları arasında. Ancak, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, uyuşturucu ile mücadelemiz etkin bir şekilde sürüyor. Mücadelemiz, sokak satıcılarından tutun, olabilecekleri her alanda ve bunun ticaretini yapanlara yönelik amansız biçimde yürütülmektedir. Güvenlik güçlerimiz, uyuşturucu ile mücadelede çok önemli ve başarılı operasyonlara imza atmaktadır. Bundan dolayı da güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Öte yandan, tedavi olmak isteyen uyuşturucu bağımlılarına yönelik, sağlık hizmetlerimizin kalitesi de her geçen gün artıyor. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nün; yarınların sahipleri, geleceğimiz olan evlatlarımızı korumak için etkin ve başarılı çalışmaların hayata geçirilmesine, huzurlu, sağlıklı, temiz bir toplumun inşasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:08
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