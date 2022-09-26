26 Eylül 1990: MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas’ın Bir Suikastle Öldürülmesi

Hiram Abas 1932 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Abas yüksek eğitimini Ankara SBF’de tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra MİT’e girdi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra kendi isteğiyle emekli oldu. 1986 Ağustos’unda Hayri Ündül’ün MİT Müsteşarlığı’na getirildiği dönemde, MİT Müsteşar Yardımcısı olarak yeniden MİT’e döndü. MİT’i sivilleştirme planları çerçevesinde Özal, MİT Müsteşar Yardımcılığı’na bir sivil olan Hiram Abas’ı atadı. Abas,1986 yılından itibaren Başbakan Turgut Özal’ın MİT’in sivilleşmesi operasyonunun sembol ismi oldu.





26 Eylül 1990 sabahı işine gitmek için yola çıktığında uğradığı saldırıda öldürüldü. Evinin yakınlarında, belediye işçisi gibi giyinmiş kişilerin açtığı çapraz ateşin ortasında kalan Abas, olay yerinde öldü.

O günlerde MİT, tıpkı askerlerin kıta hizmetine dönmüştü. Çalışanların yüzde doksanı emekli askerdi. MİT’in siyasileşmesi o günlerde hafızaların alabildiği bir şey değildi. Başbakan kendisine bağlı kurum olan MİT’ten istihbarat alamıyordu. “MİT, Başbakan’ın MİT’e sokmak istediği personele dahi engel koymuştu.” (Arcayürek,1989:207)





Yapı öyleydi ki MİT, Başbakanlığa bağlı gözükmekte ancak Genelkurmay’ın emrinde çalışmaktaydı. “Bu yapı Başbakan’ın telefonlarının dinlenmesine varacak kadar” (Yalçın ve Yurdakul,2000:254) garip durumları ortaya çıkarıyordu.



26 Eylül 2019: İstanbul’da Deprem

İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.







26 Eylül2019: Hindistan’da 13 Bin Müslüman Kaybedilmesi

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yapılan araştırmaya göre, bölgenin özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan bu yana 13 bin genç erkek kayboldu.



