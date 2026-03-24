Eğitim-Bir-Sen’den Ramazan Hoca hakkında açıklama geldi! “Kumpasçı üyeniz deşifre oldu”

Kamuoyunda “Ramazan Hoca Davası” olarak bilinen skandal süreç vicdanları yaraladı. Manisa’da görev yapan 34 yıllık öğretmen Ramazan Avuşmak, Müdür Yardımcısı Aylin İstanbul’un odağında olduğu bir kumpas ile hapse atıldı.

Günlerdir açıklama yapması beklenen Eğitim-Bir-Sen’den konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Sendika’nın Genel Sekreteri Talat Yavuz’un yaptığı açıklama şöyle:

***RAMAZAN HOCA OLAYININ ARKA PLANI***

Manisa'da üyemiz Ramazan Avuşmak'ın tutuklanması ile ilgili süreci, başından itibaren takip ettik ve sendika olarak öğretmenimizin sınıfına, öğrencilerine kavuşacağı güne kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Özel çaba ve işgüzarlıkla başlatılan adli ve idari sürecin, artık cibilliyetlerini çok iyi bildiğimiz belli mihraklar tarafından hukuk çerçevesinden çıkarılarak, bir linç kampanyasına dönüşmemesi için sabırla ve özenle hareket ettik.

Ancak daha önce benzer bir çok olayda gördüğümüz gibi burada da Eğitim İş sendikasının yerine göre savcı, hakim veya müfettiş rolüne büründüğüne, okuldaki işgüzar üyelerini de cürmüne alet ederek iddianame hazırladığına, yargıladığına, soruşturduğuna ve infaz ettiğine şahit olduk.

Beyler durun bakalım! Biz daha bir cümle kurmadan bu telaşınızın sebebi nedir? Kumpasçı üyeniz deşifre olmuş, güvenliği yokmuş vs. Hem her türlü kumpası kuruyor hem de aklınızca önlem alıyorsunuz. Bunu yaparken de bir şehri zan altında bırakıyorsunuz.

Başından beri olup bitenlerin tamamını çalışıyor, not ediyor ve belgelendiriyoruz. Bütün gizem bir öğrencinin şikayetinin, sınıfın tamamının şikayetine nasıl dönüştüğünde düğümleniyor.

Aslında filmi biraz geriye sardığımızda her şey ayan beyan ortaya saçılıyor. Eğitim İş'in derdi eğitim, okullar, öğrenciler, vatan, millet, ülke vs. değil. Varsa yoksa milli ve manevi değerlere düşmanlık.

Hikaye şudur, bu yıl okullarda yaşanan Ramazan etkinlikleri bunların kimyalarını bozdu, korktular, tedirgin oldular. Zeminleri kaydı, kökleri kurudu. Aradılar, bütün örgüt pusuya yattılar, geçen yıl Bursa'da yaptıkları gibi bu sefer Manisa'da bayatlamış filmi vizyona sürdüler.

Bırakın bu eski numaraları, toplum laiklik vs. tartışmalarını çok geride bıraktı. Okullar artık eğitimi, bilimi, teknolojiyi konuşuyor, üretiyor.

Siz madem bu kadar vatanseversiniz, tam zamanı, şimdi açıklayın size inansın kamuoyu. Diyarbakır annelerini ziyaret eden üyelerinizi sendikanızdan neden attınız? Bu eyleminizle kime destek olmuştunuz acaba?

Biz Ramazan hocamızın yanındayız. Onun kelepçeyle götürüldüğü o görüntüleri asla doğru bulmuyoruz. Öğretmen davet edildiğinde gider, sorulara cevap verir diyoruz. Ortada tutuklu yargılanmayı gerektiren bir durum yoktur diyoruz.

Gerekli hukuki süreçler işletiliyor, en kısa zaman içinde hak yerini bulacak ve Ramazan hocamız görevinin başına dönecektir. O gün geldiğinde, bugün bir kaşık suda fırtına koparanlar bakalım özür dileme erdemini gösterebilecek mi?

Yeri gelmişken uyaralım; üyemiz olsun olmasın idareci ve öğretmenlerim, okulunuzda Eğitim İş üyesi birileri varsa dikkat edin, takip ediliyorsunuz. En küçük bir olayda merkeze bildiriliyorsunuz. Bunlarda dostça uyarı yok, meslek dayanışması yok, pusu var, çarpıtma var, şikayet etme var.

Daha da üzücü olan bu kirli ve karanlık işleri sendikacılık zanneden köhne ve jakoben bir azınlık var ortada. Dünya değişiyor bunlar körleşiyor.

Herkes konuştu, biz dersimizi çalıştık. Şimdi bizi takip edin, bilgilendirmeye devam edeceğiz.