26 Ekim son dakika depremler merak ediliyor. Eylül ayı içerisinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan küçük depremlerin ardından bile paniğin yaşanmasına sebep oluyor. Kandilli Rasathanesi son depremler hakkında verdiği bilgiler takip edilmekte. İşte 26 Ekim son dakika depremler Kandilli Rasathanesi son depremler

İstanbullular deprem paniğiyle önlemlerini alırken bu kez de başka bir tehlike gündeme geldi. Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'a su sağlayan barajların kuraklık sebebiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla nüfusun azalmadığı ve tersine göçün olmadığı takdirde 20 yıl içinde megakentin susuz kalacağı ifade edildi.

İstanbul'da barajlarda yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalma tehlikesi kendini gösterdi! Eylül ve Ekim aylarında İstanbul'a su taşıyan barajlarda ve melende yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk riski tartışmaları yeniden hararetlendi. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz da '20 yıl içerisinde tersine göç olup İstanbul'un nüfusu azalmazsa bu kent susuz kalacak' ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesine göre son depremler

26 Ekim tarihinde Türkiye'de 3'ün üzerinde bir deprem meydana gelmedi. Gün içerisinde oluşan en son depremlerin sıralaması...