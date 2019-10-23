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26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır?

Kariyerlerine polis olarak devam etmek isteyen milyonlarca kişi POMEM polis alımı başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. Peki, 26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır?

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:03
26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır?

Kariyerlerine polis olarak devam etmek isteyen milyonlarca kişi POMEM polis alımı başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. Peki, 26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilen 7 bin polis alımı başvuruları devam ediyor. 26. Dönem POMEM alımı için adaylar, ön başvurularını 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlayacaklar. Başvuru yapacak olan adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak.

26. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir?

TC vatandaşı olmak 

Ön lisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak 

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.) 

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak 

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar Polis Akademisi resmi internet sitesine “pa.edu.tr/26-donem-pomem-giris-sinavi-kilavuzu-ve-onbasvurusu-duyurular.html” giriş yapmalılar. Adaylar buradan “Ön başvuru için tıklayınız" ibaresine tıklamalı. Ardından TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle sisteme giriş sağlayıp, ön başvuru yapabilirsiniz.

POEM başvurucu ücreti ne kadar?

Ön başvuru için adayların 130.00 TL ödemesi gerekiyor. Söz konusu bu ücret; Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "26. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.

 

 

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:03
  1. 26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır?
  2. 25.dönem pomem başvuru
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