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İSLAM 25.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-25 06:54:00 -
25.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّۜ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُٓوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۢ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۜ فَمَنْ جَٓاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه۪ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَۜ وَاَمْرُهُٓ اِلَى اللّٰهِۜ وَمَنْ عَادَ فَاُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar.

  Bunun sebebi onların, "Alım satım da ancak faiz gibidir" demeleridir.

  Halbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır.

  Artık kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişte yaptığı kendisine aittir, işi de Allah’a kalmıştır.

  Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir."

 (Bakara Suresi - 275)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Resûlullah (as) ribâyı (fâizi) yiyene de, yedirene de lânet etti."    (Müslim)

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