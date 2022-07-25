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İSLAM 25.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-25 05:29:00 -
25.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَؕ اِنَّ الَّذٖينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak, “Bu helâldir, bu haramdır” demeyin; çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz; Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar."

 (Nahl Suresi - 116)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Allah tarafından konmuş olan hükümlere saygı duymamızı, nimetlerinden ötürü O’na minnettar olmamızı sağlayan, bizi haksızlık ve aşırılığa sapmaktan koruyan bir dindarlık duyarlılığına sahip olmaktır. Buna karşılık, Allah’ın hükümlerini önemsemeyip de haram ve helâl konusunu hafife alarak, aslında kendi keyfî arzularıyla uluorta hükümler koyup bunları Allah’ın hükümleriymiş gibi göstermeye kalkışmak, “az bir faydalanma” yani önemsiz dünya menfaatleri uğruna “Allah üzerine yalan uydurmak”, insanı ebedî kurtuluştan mahrum bırakacak ve “elemli bir azab”a götürecek ölçüde ağır bir suçtur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 448-449

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

“İmanın son noktası, haramlardan titizlikle sakınmaktır.”

(Suyuti, Camiu’s-Sağir, II/96)


GÜNÜN SÖZÜ:

"İnsanlar kolay ulaştıkları şeylerin kıymetini bilmezler."

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