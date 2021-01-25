25.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتاًۙ اَحْيَٓاءً وَاَمْوَاتاًۙ وَجَعَلْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَاَسْقَيْنَاكُمْ مَٓاءً فُرَاتاًۜ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekân yapmadık mı?"



"Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik."



"Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!"

(Mürselât Suresi, 25-26-27-28) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:



Arzın, jeolojik yapısı, atmosferi, su kaynakları vb. imkânları sayesinde canlılar için uygun ortam ve şartlarda yaratılmış olduğuna, ölü beden kalıntılarının da arz içinde tutulduğuna dikkat çekilmekte, böylece dolaylı olarak bunun, aklını işletip ibret nazarıyla görenler için, yeniden dirilme olayından daha şaşırtıcı ve daha büyük bir olay olduğu ima edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 528

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Sizin her birinizin annesinin karnındaki yaratılışının toplanması / spermin yumurtayla birleşip döllenmesi kırk günde olur.

Sonra aynı süre içerisinde alaka / yapışkan -döllenmiş hücre- haline gelir.

Sonra aynı süre içerisinde mudga / çiğnemlik et parçası görünümündeki şeklini alır.

Sonra Allah dört kelimeyi / dört hususu yazmakla görevlendirilen bir melek gönderir ve kendisine: ‘Onun amelini, rızkını, ecelini bir de şaki veya said olduğunu yaz.’ diye emredilir.

Sonra kendisine ruh üflenir…”

(Buharî, Bedu’l-halk, 6)