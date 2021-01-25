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İSLAM 25.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-25 08:14:00 -
25.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتاًۙ      اَحْيَٓاءً وَاَمْوَاتاًۙ     وَجَعَلْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَاَسْقَيْنَاكُمْ مَٓاءً فُرَاتاًۜ     وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekân yapmadık mı?"

"Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik."

"Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!"

 (Mürselât Suresi,  25-26-27-28)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Arzın, jeolojik yapısı, atmosferi, su kaynakları vb. imkânları sayesinde canlılar için uygun ortam ve şartlarda yaratılmış olduğuna, ölü beden kalıntılarının da arz içinde tutulduğuna dikkat çekilmekte, böylece dolaylı olarak bunun, aklını işletip ibret nazarıyla görenler için, yeniden dirilme olayından daha şaşırtıcı ve daha büyük bir olay olduğu ima edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 528

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Sizin her birinizin annesinin karnındaki yaratılışının toplanması / spermin yumurtayla birleşip döllenmesi kırk   günde olur.

 Sonra aynı süre içerisinde alaka / yapışkan -döllenmiş hücre- haline gelir.

 Sonra aynı süre   içerisinde  mudga / çiğnemlik et parçası görünümündeki şeklini alır.

 Sonra Allah dört kelimeyi / dört hususu   yazmakla görevlendirilen bir melek gönderir ve kendisine: ‘Onun   amelini, rızkını, ecelini bir de şaki veya said  olduğunu yaz.’ diye emredilir.

 Sonra kendisine ruh üflenir…”

(Buharî, Bedu’l-halk, 6)

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