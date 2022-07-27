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Ekonomi 2.500 Polis Memuru Alınacak
Ekonomi

2.500 Polis Memuru Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2500 polis memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 16:16:00 -
2.500 Polis Memuru Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

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