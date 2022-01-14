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Gündem 250 polis katıldı! Kan emicilere şafak baskını
Gündem

250 polis katıldı! Kan emicilere şafak baskını

250 polisin katılımıyla Mersin'de tefecilere ve kaçakçılara yönelik 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:03:00 - 2022-01-14 09:14:10
250 polis katıldı! Kan emicilere şafak baskını

Mersin'de 250 polisin katılımıyla tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı şafak operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Drone ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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