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250 kiloluk yaban domuzunu tek kurşunla öldürdü

Denizli’nin Çal ilçesinde yaklaşık 1 aydan bu yana dadandığı tarım arazilerine zarar veren yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu av sezonunun açılması ile Selçuk Poslu isimli avcı tarafından kafasından tek kurşunla vurularak avlandı. Avcı poslu daha sonra öldürdüğü hayvanın cansız bedeninin başında hatıra fotoğrafı çektirdi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:05
250 kiloluk yaban domuzunu tek kurşunla öldürdü

Denizli'de Çal ilçesi Gelinören Mahallesi’ndeki ayçiçeği ve mısır tarlarına dadanarak çiftçilere ciddi anlamda ekonomik zarar veren ve çiftçilerin ‘canavar’ diye adlandırdığı ve yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu iddia edilen yaban domuzu sonunda vuruldu. Artan şikayetlerle birlikte av yasağının da kalkması ile harekete geçen ve avcılık sporuna merakı ile bilinen Poslu köylülerin canavar diye adlandırdığı domuzun peşine düştü.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ İHMAL ETMEDİ

Günlerce domuzun izini süren Poslu sonunda hayvanı Büyük Menderes Nehri yatağı yakınlarında kıstırdı. Poslu 250 kilogramlık yabana domuzunu av tüfeği ile kafasına tek el ateş ederek öldürmeyi başardı. Poslu avlandığı yaban domuzu ile birlikte fotoğraf çektirip sosyal paylaşım sitesinden paylaşmayı da ihmal etmedi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:05
  1. Denizli
  2. Yaban domuzu
  3. dev domuzu öldürdü
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YORUM YAZ

  • VatanciAliVatanciAli13 dk önce
    Bir pkk`li daha eksildi.
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