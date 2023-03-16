250 bin Çanakkale şehidimizin kemiklerini sızlattılar! Kemal ne yapmaya çalışıyor?

6'lı koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday çıkarmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ziyaret çağrısında bulunmuştu. Edirne Cezaevi'nde terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da ziyaret için Twitter'dan kapıları açmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.

Görüşme 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de gerçekleşecek. Tarih olarak 18 Mart'ın seçilmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile pazarlık masasına oturacağı 18 Mart tarihinin iki ayrı önemi var.

Birincisi 18 Mart tarihinde Türk ordusu Çanakkale'de işgalcileri püskürttü. Diğer önemli olay ise Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Afrin'e bayrağı o gün dikti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçilen tarihe sosyal medyadan tepki yükseldi. Kullanıcılar peş peşe sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart'ta HDP'yi ziyaret edip pazarlık yapacağı açıklandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yapılan işe bakın.

Çanakkale'yi geçemeyenlere de geçmiş olsuna gider bunlar.

Diğer sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Genel Merkezi'nden icazet almaya gidecek olması, tarihimize hakarettir.

Müdür HDP'yi 18 Mart'ta ziyaret edecekmiş. Afrin'in terörden temizlenmesinin yıldönümünde.

Ha 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde HDP ile pazarlığa oturmuşsun, ha Çanakkale'yi bombalayan düşman gemisinin heykelini dikmişsin. Kemal Kılıçdaroğlu, an itibarıyla Çanakkale destanına savaş açmış, hakaret etmiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecekmiş. Mesajı aldınız mı ?

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek! Bütün değerleri ayaklar altına almak için and içmiş gibi...Yazık…

18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde ortağınız HDP ile görüşmesine ne diyorsunuz? Bu özel günde başka tarih yok muydu? Buna bir açıklamanız olmayacaksa oy moy yok size.

Kılıçdaroğlu 18 Mart'ta 50 bin şehidimizin katili PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile görüşecek. Çanakkale zaferimizin ve Şehitlerimizin anma gününde yapılmak istenen bu görüşme, Milletimize meydan okumadır. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edip pazarlık yapacağı açıklandı. Teröristlerle el ele olanlara seçmen muhakkak gereken cevabı verecektir….

HDP'nin skandal talepleri

HDP cephesinden olumlu karşılanan ziyaretin ardından ortak hareket için öncelikle masaya 'Tutum Belgesi' konuldu.

HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.

Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir." ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.

Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

"Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.

Kaynak: Takvim