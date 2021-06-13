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Ekonomi 250 baş reforme morkaraman koyun açık artırma ile satılacak
Ekonomi

250 baş reforme morkaraman koyun açık artırma ile satılacak

TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletme Müdürlüğü, yetiştirdiği 160 Baş Koyun, 60 Baş Erkek Toklu ve 30 Baş da Koç olmak üzere toplam 250 Baş Reforme Morkaraman Koyun, canlı ağırlık üzerinden 3 parti halinde Açık Artırma Usulü ile satacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:18:00 -
250 baş reforme morkaraman koyun açık artırma ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale, 23.06.2021 günü saat 14.00’de İşletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale katılan olmaması veya ihalede verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde   ikinci ihale 30.06.2021 günü saat:14.00 ‘de aynı şartlarda tekrar edilecek.

ADRES                                                  :                               

     Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü -Aralık/IĞDIR

     Tel...           : 0.476.411 37 37 / 411 37 38 fax : 0 476 423 50 65

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