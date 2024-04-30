250 adet KAAN aynı anda ateşleyecek!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipini tamamlama aşamasına gelirken, uçakta kullanılacak kritik sistemlerin geliştirilmesi için anlaşmalar imzalanıyor.

TUSAŞ geçtiğimiz günlerde F-16'dan aynı anda 4 tane TOLUN füzesi (Minyatür Bomba) ateşleyen ve toplamda 8 füzenin fırlatılmasına imkan tanıyan Çoklu Taşıma Salanı'nın (ÇTS) KAAN'a özel geliştirilmesi konusunda Altınay Savunma ile anlaşmaya vardı.

Bugünde dek 10 milyon saatlik mühendislik çalışmasına imza atan Altınay Savunma, savunma teknolojilerinde edindiği yetkinliği KAAN'ın gelişimi için kullanacak.

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, TUSAŞ ile yaptıkları anlaşmadan ötürü gururlu olduklarını ifade ederek Türkiye'nin savunma teknolojilerine katkı vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

TOLUN ÇTS'Yİ ASELSAN İÇİN YAPTILAR

Altınay Savunma Teknolojileri, 2016-2020 yılları arasında ASELSAN'ın alt yüklenicisi olarak özel bir Çoklu Salan Sistemi'ne ait kritik alt bileşenlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirerek tüm testleri başarıyla geçen sistemin Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmişti.

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Yüksek güvenilirlik, yüksek çıkış hızı, kullanım kolaylığı ve kısa sürede operasyona hazır hale gelme yetenekleri ile ön plana çıkan Salan Sistemi, modern uçak bombalarının pnömatik itki gücüyle kontrollü olarak bırakılmasını sağlayacak bir teknolojiye sahip bulunuyor.

F-16 uçağının iki istasyonuna entegre olabilen ve bir sortide 8 farklı hedefi TOLUN füzesiyle ateş altına alma imkanı sağlayan Çoklu Taşıma Salanı'nın kritik bileşenlerine yönelik çalışmalar yapan Altınay Savunma Teknolojileri, Milli Muharip Uçak (KAAN) Salan Sistemleri için TUSAŞ'a alt yüklenicilik desteği sağlayarak bu alandaki bilgi birikimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

250 ADET KAAN'A ENTEGRE EDİLECEK

Milli Muharip Uçak Salan Sistemi'nin TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanan yaklaşık 250 uçağa entegre edilmesi planlanıyor.

Dünyada gün geçtikçe daha yaygın kullanılmaya başlanan sistemin, Türkiye'nin yeni bir ihracat kalemi olarak uluslararası alanında da önemli bir yer edineceği öngörülüyor.

Yerli sistem ve ürün geliştirme potansiyelini yükseltmeyi hedefleyen Altınay Savunma Teknolojileri, yüksek teknoloji gerektiren yeni projeler ve iş birlikleri konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Altınay Savunma Teknolojileri, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah destek sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunuyor, kritik projelerin yükleniciliğini üstleniyor.