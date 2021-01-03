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Spor 2,5 yıllık anlaşmayı duyurdular
Spor

2,5 yıllık anlaşmayı duyurdular

İttifak Holding Konyaspor, Viking'den Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:07:00 -
2,5 yıllık anlaşmayı duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, devre arasında kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Norveç basınından VG, Zymer Bytyqi'nin Viking'den ayrılarak Türkiye'ye transfer olacağını açıklamıştı ki BeIN SPORTS'un haberine göre Konyaspor, oyuncu ile 2.5 yıllık bir anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Viking formasıyla 10 gol, 12 asistlik performans sergileyen Kosovalı sağ açık, burada sergilediği performans ile birçok takımın dikkatini çekmişti. Bugün menajeri Imad El Hammichi ile İstanbul yolculuğuna çıkan ve uçaktan bir paylaşım yapan Bytyqi'nin iki Süper Lig ekibiyle görüştüğü ileri sürülmüştü.

Viking ile sözleşmesi sona eren oyuncunun Konyaspor ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

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