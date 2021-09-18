25 yıl sonra bunu da gördük: BELTUR'da alkol satışı!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 yıl sonra İBB bünyesinde alkol satışında başladı. Bir süredir vatandaşların tepkisini çeken birçok faaliyete imza atılan BELTUR'da alkol satışı başladı. Seçim sürecinde İmamoğlu, İBB iştiraklerinde alkol satışı olmayacağını söylemişti.
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25 yıl sonra CHP idaresine geçen İstanbul, uzun yıllardır kazandığı tüm olumlu gelişmeleri tek tek kaybediyor. Son olarak İstanbullu, CHP yüzünden bir kazanımını daha kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR’da alkol satışı başladı.
BELTUR bünyesindeki Gazhane tesislerinde konser verildi. Aynı zamanda tesiste alkol satışı yapıldı.
İmamoğlu, seçim sürecinde kendisine yöneltilen, “İlçelerde bulunan sosyal tesislere alkol gelecek mi?” sorusuna, “Halk mevcut durumdan memnun. Böyle bir şey olmayacak” cevabını vermişti.