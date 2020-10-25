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Yerel 25 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı
Yerel

25 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı

Tünel inşaatına çalışan 25 yaşındaki Abdullah Demirtürk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:58:00 -
25 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgiye göre, bittiğinde Türkiye'nin en uzun 1., dünyanın ise 2. tüneli olacak Trabzon'da tünel inşaatında çalışan Abdullah Demirtürk (25) elektrik akımına kapıldı. Tünel inşaatında çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Güdün Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Demirtürk, Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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