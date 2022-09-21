25 ülkenin merkez bankası karar açıklayacak

Borsa İstanbul, yaşanan sert düşüşün ardından dün kısmen de olsa toparlanırken küresel piyasalarda etkili olan negatif seyir, yeni haftada etkisini sürdürüyor. Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, önceki gün yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puana kadar gerilemişti. Borsa İstanbul'da yaşanan olağandışı hareketler üzerine SPK, borsa yöneticileri ve Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi. SPK'dan toplantı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, düşüşlerde İş Bankası ve Denizbank'ın Mir ödeme sisteminde çekilmesi ve FED'de karar haftası etkili oldu. Küresel piyasalarda, bugün açıklanacak FED toplantısı öncesi tahvil piyasalarından çıkış hızlandı. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97'yle Ekim 2007'den, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,51'le Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Şahin FED beklentileri ve resesyon endişeleri ile küresel çapta dolar talebi de gücünü korudu. Dolar endeksi dün 110,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seviyelere çıkmasının ardından 109,7'de dengelendi. Dolar endeksindeki yükselişle altının ons fiyatı dün 1.660 doların altını görürken, Brent petrolün varil fiyatı 87,6 dolarla 11 günün en düşük seviyesine kadar geriledi. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, FED'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 18 düzeyinde bulunuyor. 100 puanlık bir artış durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgası gelebilir.