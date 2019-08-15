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25. Saraybosna Film Festivali'ne doğru

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen "Saraybosna Film Festivali" yarın başlıyor - Festival kapsamında 4 kategoride 53 film yarışacak, 23 filmin dünya, 4 filmin uluslararası, 24 filmin bölgesel ve 2 filmin de Bosna Hersek prömiyeri yapılacak- "Saraybosna'nın Kalbi" ödülleri için 4 kategoride 4 Türk yapımı film de yarışacak

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
25. Saraybosna Film Festivali'ne doğru

SARAYBOSNA (AA) - KAYHAN GÜL - Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF), bu yıl 25'inci kez kapılarını sinemaseverlere açacak.

Yarın başlayacak ve 23 Ağustos'a kadar devam edecen organizasyonda, "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 53 film yarışacak. Uzun metrajlı film kategorisinde 9, kısa film kategorisinde 14, belgesel film kategorisinde 16 ve öğrenci filmleri kategorisinde 14 film bulunuyor.

Ev sahibi Bosna Hersek'in yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Gürcistan, Macaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan filmlerin yarışacağı festivalde 23 filmin dünya prömiyeri yapılacak.

Festivalde 4 filmin uluslararası, 24 filmin bölgesel ve 2 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

- Açılışı "The Son" yapacak

Geride bıraktığı çeyrek asırda Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok ismin katıldığı festival, bu yıl da tanınmış simaları ağırlama geleneğini sürdürecek.

Festival kapsamında verilen "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, ödüllü yönetmenler Alejandro Gonzalez Inarritu ile Pawel Pawlikowski'ye verilecek.

Bu yılki festivalin açılışını, Bosnalı yönetmen Ines Tanovic'in "The Son" isimli filmi yapacak. Uliks Fehmiu ve Emir Hadzihafizbegovic, Izudin Bajrovic ve Admir Glamocak gibi bölgenin deneyimli oyuncularının da rol aldığı film aynı zamanda dünya prömiyerini de gerçekleştirecek.

- Türk yapımı 4 film yarışacak

Bu yıl festivalde, 4 kategoride 4 Türk yapımı film de "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.

Yarışmada Türk yapımlar olarak uzun metrajlı film kategorisinde "Kız Kardeşler", kısa film kategorisinde "Siyah Güneş", belgesel film kategorisinde "Kraliçe Lear" ve öğrenci filmleri kategorisinde de "Dünya Tutuluyor" filmleri yer alacak.

Uzun metrajlı film kategorisinde ödül için ayrıca "Heidi", "Open Door", "Rounds", "The Son", "Mo", "And Then We Danced", "Cat In The Wall" ve "Take Me Somewhere Nice" filmleri de yarışacak.

Kısa film kategorisinde ise "12 K. Marx Street", "Natural Selection", "Postcards From The End Of The World", "Symbiosis", "The Pit", "Mr. Mare", "One Of Many", "Salt, Pepper To Taste Duz", "The Distance Between Us And The Sky", The Last Image Of Father", "The Last Trip To The Seaside", "The Van" ve "Tina" yapımları yarışmaya katılacak.

Belgesel film kategorisinde de "A Small Documentary About 3 Letters", "Daughter Of Camorra", "How Far The Stars", "If Only Dreams Came True", "Stack Of Material", "The Golden Girl", "The Soviet Garden", "Yet Another Departure", "Palace For The People", "Then Comes The Evenings", "The Euphoria Of Being", "When The Persimmons Grew", "When Tomatoes Met Wagner", "Honeyland" ve "In Between" filmleri yer alacak.

Öğrenci filmleri kategorisinde "Elephant's Graveyard", "Sad Girl Weekend", "Sherbet", "The Shift", "God The Mother", "Life Between The Exit Signs", "As Up To Now", "Broken Things", "Day Release", "Favorites", "How To Fly A Kite?", "Night Session" ve "Sigh" filmleri yarışacak.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
  1. Bosna Hersek
  2. Saraybosna
  3. Saraybosna Film Festivali

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