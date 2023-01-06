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Dünya 25 Müslümanı öldürdüğünü ve utanmadığını yazıyor Rezil prensin korkunç itirafı
Dünya

25 Müslümanı öldürdüğünü ve utanmadığını yazıyor Rezil prensin korkunç itirafı

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 09:29:00 - 2023-01-06 09:32:09
25 Müslümanı öldürdüğünü ve utanmadığını yazıyor Rezil prensin korkunç itirafı

The Telegraph gazetesine göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı.

Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.

Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:

"İlk günden itibaren amacım, doğru şeyi yapıp yapmadığım... Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum."

Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti.

 

Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

mustafa

abdullah gülün aile dostu vede batının demorasiyi müslümanları öldürerek yok edip sonra demokrasi getirilecek içerideki kefereler düşmanınız aynı saldırılılarınız ayn amma yenileceksiniz.......

mustafa

abdullah gülün aile dostu vede batının demorasiyi müslümanları öldürerek yok edip sonra demokrasi getirilecek içerideki kefereler düşmanınız aynı saldırılılarınız ayn amma yenileceksiniz.......
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