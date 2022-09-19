25 merkez bankası adımı atıyor! Dolar ve altın fiyatları değişecek

Enflasyonist endişeler ve merkez bankalarının para politikalarındaki enflasyonla mücadele için "şahin" beklentiler emtia fiyatları üzerinde baskıyı sürdürüyor.

Bu hafta Fed ve BOE dahil 25 ayrı merkez bankası faiz kararlarını açıklayacak. Gelen ilk mesajlara göre bankaların enflasyonla mücadele kapsamında toplamda 500 baz puanın üzerinde faiz artırımı gerçekleştirmesi bekleniyor.

İlk karar salı günü İsveç Merkez Bankası Riksbank’tan gelecek, ardından Çarşamba günü Fed kararı açıklanacak. TCMB'de dahil diğer bankalar için ise gözler perşembe gününde olacak.

Riksbank, Fed, Güney Afrika Merkez Bankası’nın faizi 75 baz puan artırması beklenirken, Endonezya’da 25, Norveç ve Filipinler’de 50, Tayvan’da 12,5 baz puan artış beklentisi var.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantısı da perşembe gerçekleşecek. BOE’den 50 baz puanlık artış bekleniyor.

İsviçre Merkez Bankası’nın eksi yüzde 0,25 seviyesindeki politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 0,50’ye yükselterek, eksi faiz uygulamasını sonlandıracağı tahmin ediliyor. Japonya ve Brezilya Merkez bankalarının ise faizleri sabit tutacağı öngörüsü hakim.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, faiz artışlarının emtia fiyatlarında aşağı yönlü hareketi desteklediği söyledi.

TCMB'nın ise faizi yüzde 13 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Altının onsu en düşük seviyede

Geçen hafta 1.654 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören altının onsu, haftayı yüzde 2.4 kayıpla tamamladı. Altının ons'u haftaya 1670 dolardan başladı.

Altın fiyatları

Gram Altın: 978 TL

Çeyrek Altın: 1644 TL

Cumhuriyet Altın: 6550 TL

Paladyum yüzde 2 değer kaybederken, gümüş yüzde 3,8 ve platin yüzde 2,9 değer kazandı. Analistler, gümüşün; yelpazesi genişlemeye devam eden endüstriyel bir metal olduğunu ve gümüşe talebin arttığını söyledi.

Bakır yüzde 1.3, kurşun yüzde 0.9, alüminyum yüzden 2.1 ve çinko yüzde 4.7 azalış kaydetti.

Petrol ve gaz düştü

Geçen hafta Brent petrol yüzde 1.2, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da yüzde 2,9 değer kaybetti.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili olurken, Çin'de Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması, ABD ile Avrupa'da faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü de talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.

Tarım emtialarında da düşüşler öne çıktı

Geçen hafta tarım emtialarında da düşüşler öne çıktı.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,1 ve mısır yüzde 0,8 azalış kaydederken, pirinç yüzde 1,4 ve soya fasulyesi yüzde 2,6 arttı.

Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre artış göstermesi, buğday fiyatlarında değer kaybına, ABD'nin üretim tahminlerini düşürmesi de soya fasulyesi fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Geçen hafta pamuk yüzde 5,3 ve kahve yüzde 5,9 değer kaybederken, şeker yüzde 0,3 arttı. Kakao ise yatay seyretti.

Faiz artırımı beklentileri ve ekonomik büyümeye yönelik endişeler, pamuk fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Küresel büyümenin yavaşlaması nedeniyle kahve talebine yönelik endişeler kahve fiyatlarını olumsuz etkilerken, Brezilya'daki kurak hava ve şeker üretiminin önceki yıla göre azalması da şeker fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.

Analistler, bu hafta açıklanacak Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası faiz kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.