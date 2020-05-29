  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

25 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’da jandarma tarafından yapılan aramada 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:37:05 -
25 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’da jandarma tarafından yapılan aramada 25 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Antalya’dan alınan sahte içkilerin Ö.Ç. isimli kişi tarafından özel araçla Manavgat’a getirileceği bilgisini alan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri ile koordine kurarak fiziki takip başlattı. Bahse konu aracı Sarılar Mahallesi’nde durduran jandarma, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile araçta arama yaptı. Aramada 25 litre sahte içki ele geçirilerek el konuldu. Ö.Ç. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı