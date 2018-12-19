25 kişi yakalandı! Organizatörler tutuklandı
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 25 Afgan mülteci, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Ayrıca operasyonda organizatör olduğu iddia edilen 4 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.19 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 25 mülteci yakalandı.
Organizatörler tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin verdiği destekle gerçekleştirilen operasyonda 25 Afgan uyruklu mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonda organizatör olduğu iddia edilen 4 kişi yakalandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bot ve motoruna el konuldu
Operasyonda 2 adet araca, çok sayıda can yeleği, bot ve bot motoruna el konuldu.
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