25 kişi yakalandı! Organizatörler tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 25 mülteci yakalandı.

Organizatörler tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin verdiği destekle gerçekleştirilen operasyonda 25 Afgan uyruklu mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonda organizatör olduğu iddia edilen 4 kişi yakalandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bot ve motoruna el konuldu

Operasyonda 2 adet araca, çok sayıda can yeleği, bot ve bot motoruna el konuldu.