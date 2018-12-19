THY- Euroleague
0553 313 94 23

25 kişi yakalandı! Organizatörler tutuklandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 25 Afgan mülteci, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Ayrıca operasyonda organizatör olduğu iddia edilen 4 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
25 kişi yakalandı! Organizatörler tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 25 mülteci yakalandı.

Organizatörler tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin verdiği destekle gerçekleştirilen operasyonda 25 Afgan uyruklu mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonda organizatör olduğu iddia edilen 4 kişi yakalandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bot ve motoruna el konuldu

Operasyonda 2 adet araca, çok sayıda can yeleği, bot ve bot motoruna el konuldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
  1. Yunanistan
  2. Midilli Adası
  3. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)
  5. İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele
  6. Afgan uyruklu mülteci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan Söğüt nerede?
    1. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    2. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    3. Altın fiyatları
    4. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    5. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    6. 'Kuş' hikayesi
    7. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. Ana baba hakkı
    10. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    11. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    12. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
    13. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
    14. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
    15. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
    16. Denizli'de CHP'den istifa
    17. Zorla güzellik gibi, zorla beslenme..
    18. Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk..
    19. Netanyahu'dan Hizbullah açıklaması!
    20. Yeni Malatyaspor kupada turladı
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti