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25 ilde FETÖ operasyonu!

Gaziantep merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:58
25 ilde FETÖ operasyonu!

Gaziantep merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Konya ve Yozgat'ın da arasında yer aldığı 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:58
  1. Yozgat
  2. Konya
  3. Kayseri
  4. İstanbul
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Gaziantep
  8. fetö
  9. FETÖ üyesi

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