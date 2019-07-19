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25 gündür paranın sahibini arıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çiftçi Ramazan Kılıçaslan, satış yaptığı pazar tezgahında bulduğu paranın sahibini arıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:18
25 gündür paranın sahibini arıyor

Pazaryerinde organik ürün satışı yapan Ramazan Kılıçaslan, 25 gün önce tezgahın önünde yaklaşık 600 TL buldu.

Pazarı gezen Kılıçaslan, paranın sahibini bulamadı. Evine giden Kılıçaslan, oturduğu mahallede paranın sahibini aradı ama sonuç alamadı.

25 gün boyunca İnegöl’ün her yerinde gezen çiftçi, bir türlü paranın sahibine ulaşamadı.

Kılıçaslan, paranın sahibini bulana kadar arayacağını söyledi.

"Bu paradan hayır gelmez"

Olayı anlatan Ramazan Kılıçaslan, "25 gün önce pazaryerinde satış yapıyordum. Tezgahımın önündeki fidelerimi toplarken, yaklaşık 600 TL civarında para buldum. Gün boyu gelen müşterilere ve esnafa para bulduğumu ve sahibini aradığımı söyledim. Mahallemde herkese söyledim. Kimseye de teslim etmedim parayı. Belki bu parayı kaybeden zor durumda olabilir. Bu parayı asla harcamam, bu paradan hayır gelmez. Bu durum herkese örnek olsun. Keşke herkes böyle davransa. Bulana kadar sahibini arayacağım" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:18
  1. Bursa’nın İnegöl ilçesi
  2. pazar yeri
  3. kayıp para

YORUM YAZ

  • ORHAN İNANORHAN İNAN39 dk önce
    İMAN ETMEK BİR İNSANI İŞTE BÖYLE GÜZELLEŞTİRİR..KİMİ ÇALAR VE ÇALAR İKEN VURUR KIRAR VE CANA KAST EDER KİMİSİ DE BULDUĞUNUN BİLE SAHİBİNİ ARAR..ALLAH'IM NE BÜYÜKSÜN..EMRİNE UYANI NASILDA GÜZELLEŞTİRİYORSUN?HAMD OLSUN Kİ BU İNSANLARA GÜNÜMÜZÜN KARANLIKLARINI YIRTAN BİR IŞIK GİBİ İÇERİMİZDE HALA VARLAR..
  • ORHAN İNANORHAN İNAN39 dk önce
    İMAN ETMEK BİR İNSANI İŞTE BÖYLE GÜZELLEŞTİRİR..KİMİ ÇALAR VE ÇALAR İKEN VURUR KIRAR VE CANA KAST EDER KİMİSİ DE BULDUĞUNUN BİLE SAHİBİNİ ARAR..ALLAH'IM NE BÜYÜKSÜN..EMRİNE UYANI NASILDA GÜZELLEŞTİRİYORSUN?HAMD OLSUN Kİ BU İNSANLARA GÜNÜMÜZÜN KARANLIKLARINI YIRTAN BİR IŞIK GİBİ İÇERİMİZDE HALA VARLAR..

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