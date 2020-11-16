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Dünya 25 gün sonra ortaya çıktı! Kim'den yeni talimat
Dünya

25 gün sonra ortaya çıktı! Kim'den yeni talimat

25 gün sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıkan Kuzey Kore lideri, tüm devlet aygıtlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin sıkılaştırılması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:21:00 -
25 gün sonra ortaya çıktı! Kim'den yeni talimat

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 25 günden sonra ilk defa iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında kamuoyu karşısına çıktı.

Başkanlığını Kim'in yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yapılması gerekenler ve askeri ile ekonomik alanlarda virüsle mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması konuları görüşüldü.

Kim, koronavirüs salgını nedeniyle yüksek alarmda kalınması, salgınla yoğun mücadele çalışmalarının ilerletilmesi ve devletin güvenliği ile halkın iyiliği için sorumluluğun farkında olunması gerektiğini belirtti.

Devletin güvenliği ile halkın iyiliği için sorumluluğun farkında olunması gerektiğine işaret eden Kim, koronavirüse karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Kim, en son 22 Ekim'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, 1950-53 Kore Savaşı'na katılan Çinli askerlerin mezarlığını ziyareti sırasında görülmüştü.

Kuzey Kore'de, şimdiye kadar açıklanan herhangi bir koronavirüs vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu ileri sürülmüştü.

Ülkeye Kaesong'dan temmuzda yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin koronavirüs şüphesiyle gözaltına alındığı açıklanmış ve ardından şehirde olağanüstü hal ilan edildiği bildirilmişti.

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