  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 25 DEAŞ’li Taliban’a teslim oldu
Dünya

25 DEAŞ’li Taliban’a teslim oldu

Afganistan'da 25 DEAŞ üyesinin Taliban'a teslim olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:51:00 -
25 DEAŞ’li Taliban’a teslim oldu

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi Taliban yetkililerine teslim oldu.

Taliban yönetiminin Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Kot ve Spin Gar ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'ın 25 üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan DEAŞ üyelerinin şartlı serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin tekrar terör faaliyeti gerçekleştirmeyi planladığı takdirde asla affedilmeyeceği kaydedildi.

Diğer yandan 31 Ekim'de de Nangarhar vilayetinde DEAŞ mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin ara buluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğu açıklanmıştı.

Bugün öğle saatlerinde Nangarhar vilayet merkezi Celalabad kentinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Nangarhar'da ise örgüt üyeleri Taliban mensuplarını hedef alan 8'den fazla silahlı ve bombalı saldırılar düzenlemişti.

Ayrıca DEAŞ'ın 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar
Siyaset

İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına ettiği galiz küfürün yankıları sürerken, söz konus..
Bakan Soylu’dan Lütfü Türkkan’a sert tepki
Siyaset

Bakan Soylu’dan Lütfü Türkkan’a sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit yakınına hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi.
İsmail Demir duyurdu: Hedef ilk 10!
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Hedef ilk 10!

750 proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "2023 vizyonumuz çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma san..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay