25 bin yaralı tedavi bekliyor

Ömer Faruk Şahin Ankara

Filistin Sağlık Bakanlığı Yaralı ve Sakat Birimi Sözcüsü İsmail Althwabta, terörist İsrail’in son dönemdeki vahşetini ve Filistinlilerin içinde bulunduğu zor durumu Akit’e anlattı. Katil İsrail’in ABD’nin Kudüs kararının ardından zulmünün daha da arttığını belirten İsmail Althwabta, “Biz kanımızla bu davayı sonuna kadar savunacağız. Allah’ın izniyle dünya var oldukça Kudüs ümmetin başkenti olmaya devam edecek. Son dönemde 240 şehidimiz, 25 binin üzerinde de yaralımız oldu. Müslümanlar bu davaya sahip çıkmazsa ordaki direniş biter. Direniş biterse Kudüs de biter” diye konuştu.

Giriş çıkışlara engel olunuyor

Gazze’deki gösterilerden dolayı 25 binden fazla yaralı olduğunu ve hepsinin yardım beklediğini belirten Althwabta, “Bu durumu bütün dünyada ve Türkiye’ye anlatmak amacındayız. Türkiye bizim kardeşimiz bu noktada bize çok yardımı dokunuyor. Yardım noktasının maddi ve manevi olarak çok daha üst seviyeye çıkması için gayret ediyoruz. Bu nedenle Türkiye’deki STK’larla ve kurumlarla görüşmeye geldik. Şu anda Filistin’de giriş çıkışa engel olunuyor. Tedaviye ihtiyacı olan insanların dışarıya çıkması engelleniyor. Dışarıdan yardım girmesinin önüne geçiliyor. Hayat felç durumda” dedi.

25 binden fazla yaralı var

Althwabta, “Biz kanımızla bu davayı sonuna kadar savunacağız. Allah’ın izniyle dünya var oldukça Kudüs ümmetin başkenti olmaya devam edecek. Son dönemde 240 şehidimiz, 25 binin üzerinde de yaralımız oldu. 6 bini aşkın yaralının acil olarak ilaca ihtiyacı var. 129 kardeşimiz bir ayağını kaybetti. 400 tane yatalak hastamız var. 21 kişi gözlerini kaybetti. Yaralılar arasında 4 bin çocuk, 2 bin de kadın yaralı var. Biz bu zulmü tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Yaşanan zulmü gözler önüne sermek istiyoruz. Bu rakamlarını verdiğim olayların hepsi ABD’nin kararından sonra oldu” ifadelerini kullandı.

Filistinliler ilâç bekliyor

“Şu anda hastaların hiçbir ihtiyacını karşılayamıyoruz” ifadesini kullanan Althwabta, “Hastanelerimizde ne doktor ne de ilaç var. 700 kişi kolundan vurulmuş sinir ameliyatı olması lazım. 6 ay içerisinde bu 700 kişi ameliyat olmazsa kollarını kaybedecekler. Birçok basit ameliyatı bile yapamıyoruz. Bunun sebebi yeterli doktor ve ilaç olmaması. 450’yi aşkın ilaç Gazze’de bulunmuyor” diyerek Müslüman dünyadan acil yardım talep etti.