25 bin uzman erbaş alınacak! İşte başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 25 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. MSB, son başvuru tarihini ise 30 Haziran 2024 olarak açıkladı.

Buna göre, Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, Bakım, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner sınıfları için yapılacak alımlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden başvurulabilecek. Başvuruların kabul edileceği adresin https://personeltemin. msb.gov.tr olduğu belirtiliyor. Ancak başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi şartlara tabi olacağı da merak ediliyor.



Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, belirli bir yaş aralığında bulunmak, askerlik görevini yapmış veya yapmakta olmak gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca başvuru yapacak adayların eğitim seviyesi ve askerlik hizmetiyle ilgili belgelere sahip olmaları gerekiyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak bu büyük alıma ilişkin detaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yapılacak alıma ilişkin bilgiler şu şekilde;



Değerli Adaylar;



Bu kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.



1. GENEL HUSUSLAR:



a. 2024 yılında yapılacak olan uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkam, Muhabere, Ulaştırma, Bakım, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner sınıfları için icra edilecektir.



b. Uzman onbaşı olarak sadece piyade sınıfı komando branşına, uzman çavuş olarak ise diğer sınıf ve branşlarda (piyade sınıfı komando branşı da dahil) sınıflandırma yapılacaktır.



c. Sınavlarda başarılı olan adayların sınıflandırma işlemleri Kara Kuvvetleri Komutanlığınca; idarenin ihtiyaçları, kontenjan ve destekleme oranları ile adayların sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi, milli sporcu belgesi, mesleki eğitim belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak yapılacaktır.



ç. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.



d. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak, internet üzerinden başvuruda istenilen bilgilerin doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, Milli Savunma Bakanlığınca istenilen belgelerin hazırlanarak seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.



e. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca, idarece gerekli görüldüğünde adayların belirttiği cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.



f. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli olacaktır. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru koşullarında değişiklik yapılabilecektir.



g. Başvuru kılavuzunun tamamının okunarak başvuru yapılması önem arz etmektedir. Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta göreve başlamış olsa dahi başvuru şartlarına haiz olmadığı anlaşılanların adaylıkları sonlandırılacak/haklarında fesih işlemi yapılacaktır.



ğ. Adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat sınavına tabi tutulacaktır.



h. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-1'de örneği bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.



ı. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.



2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ:



a. Uzman Erbaş;



Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir.



b. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler;



Uzman erbaşların özlük hakları, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olup, adaylar ilgili Kanun ve Yönetmelik'ten gerekli bilgileri edinebilirler.



UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12'nci md. "f" fıkrası gereğince, "Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar."



3. BAŞVURU:



a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?



(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,



(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak



(01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),



(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,



(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),



(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),



(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;



(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,



(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak,



(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve



daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),



(ç) Müteakip sözleşme dönemi içerisinde olup başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-2'te yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),



(d) Başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3'üncü madde, a fıkrası, 2'nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)],



(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,



(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],



(10) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,



(11) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],



(12) Yapılacak yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,



(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,



(14) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak,



(15) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak,



(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,



(17) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,



(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,



(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,



(20) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar



verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,



(21) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



(22) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya



görmüyor olmak,



(23) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,



(24) En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-3'te yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).



b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?



(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru esnasında;



(a) Öğrencilik veya mezuniyet bilgisini, bilgilerim sayfasında yer alan "Eğitim Bilgileri" kısmından "Eğitim Bilgisi Ekle" bölümünden en son mezun olduğu eğitim bilgisinin girilmesi ve "Diploma/Denklik Belgesi" alanına "Diploma (MEB Onaylı) Belgesi"nin,



(b) Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi"nin,



(c) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların "Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi"nin (sözleşme sürelerini gösterecek şekilde) yüklenmesi gerekmektedir.



(2) Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.



(3) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.



c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?



(1) Başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak,



(2) Görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4'üncü maddesi gereği 7'nci hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır.



ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?



(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.



(2) Adaylardan adli (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarftaki ve mühürsüz nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.



UYARI : "Uzman Erbaş olmaya layık değildir" kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.



(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, kapalı bir dosyaya adayların kapalı/mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu dosya hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde evrak kontrol aşamasında sınav merkezine teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması hususu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından tebliğ edilecektir.



(4) Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;



(a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askeri kimlik dahil) sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,



(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince adaylara sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben izin verilecektir.



d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?



(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.



(2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.



4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI:



a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?



Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır.



(1) Yazılı sınav,



(2) Evrak kontrol faaliyeti,



(3) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo standartlarının Ek-3'e göre kontrolü),



(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-4),



(5) Mülakat,



(6) Sağlık kurul raporu,



(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.



b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?



Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.



c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?



(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet dosyanın içinde takılı olarak müteakip maddelerde sıralanan belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle yanında getireceklerdir.



(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,



(b) Görev Yeri Belgesi: Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların sözleşme sürelerini gösterir şekilde birliğinden alacağı belge,



(c) Nitelik Belgesi: Aday birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince düzenlenen örneği Uzman Erbaş Yönetmeliği'ne uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini (Ek-2), başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde sınav merkezinde görevli personele teslim edilecektir. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri eğitim birlik komutanlığı tarafından doldurulacaktır.



AÇIKLAMA : Nitelik Belgesi 80 (seksen) puanın altında not verilmiş olan adaylara notu tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.



(ç) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil),



AÇIKLAMA : Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.



(d) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-Devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),



AÇIKLAMA : Öğrenimini yurt dışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.



(e) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen ve askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenemeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecek olup adaylık işlemleri devam ettirilecektir (eksik evrak işlemi uygulanmayacak),



(f) Varsa ehliyet, askeri ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşlarda yeteneği bulunan adaylara yönelik kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, diploma veya başarı belgesi vb. belgelerin asılları ve fotokopileri;



(g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,



(ğ) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Ek-1),



(h) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu (Ek-5),



(ı) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;



(1) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi ve onaylı belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dahil edilmeyeceklerdir. Şehit/gazi eş ve çocukları MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilmektedir. Şehit/gazi hükümleri sadece;



(aa) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45'inci, 56'ncı ve 64'üncü maddeleri, 31/5/2006



-6-



tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,



(bb) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47'nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,



(cc) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,



(çç) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9'uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların, eş ve çocukları hakkında uygulanır.



(11) Sosyal Güvenlik Kurumandan alınan ve kanun numarasını belirtir belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup diğer işlemlerine aynı şekilde devam edilecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.



ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?



(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:



Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.



(2) Fiziki Değerlendirme:



Adayın Ek-3'te yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.



(3) Yazılı Sınav Uygulama Esasları:



(a) Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınavına tabi tutulacaktır.



(b) Yazılı sınavında adaylara;



(I) Uzman onbaşı adayları için 5 sorudan biri özgeçmişini yazması istenecek, diğer sorular eğitim seviyesine göre Matematik alanından üç (3), Genel Kültür alanından (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) bir (1) adet açık uçlu soru olarak yazılı sınav planlanacak,



(II) Uzman çavuş adayları için 5 sorudan biri özgeçmişini yazması istenecek, diğer sorular eğitim seviyesine göre Matematik alanından üç (3), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alanından bir (1) adet açık uçlu soru olarak yazılı sınav planlanacak,



(III) Özgeçmişin yazılması dahil her bir soru 20 puan olmak üzere, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarı kriteri bulunmayacaktır (başarılı/başarısız ayrımı olmayacaktır).



(4) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:



(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.



(b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 1.500 metre düz koşu, 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (FYT) Ek-4'tedir.



(c) FYT'de yapılan mekik ve şınav testlerinden en az birer puan, 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan, 1.500 metre düz koşudan en az 1 puan veya 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenecektir.



(ç) Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere sınav merkezini terk etmeden itiraz sınavına girme hakları vardır.



(d) Adayların FYT puanı, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.



(e) FYT'ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca, testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.



(f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Ek-1).



(g) FYT'ye katılacak adaylara; FYT sınav merkezinde görevli personel tarafından, FYT'ye başlamadan önce, "FYT'de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" imzalatılacaktır.



(ğ) Ayrıca, testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.



NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).



(5) Mülakat:



(a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda, mülakatta adaylar;



(I) Genel Görünüş,



(II) Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,



(III) Özgüveni,



(IV) Öz Geçmişi,



(V) Kişiliği,



(VI) Psikolojik Yapısı,



(VII) Kendini İfade Edebilme Yeteneği,



(VIII) Beden Dilini Kullanma Becerisi,



(IX) Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Açıklık,



(X) Askerlik Mesleğine Uygunluğu ve İstekli Olması kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.



(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır.



Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 70'in altında puan alanların adaylığı sonlandırılacaktır.



(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.



(d) Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?



(1) Uzman Erbaş Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane Sevk Belgesi (Ek-6) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.



(2) Hastane tarafından verilen sağlık raporunun karar hanesini ve bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.



(3) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.



(4) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten veya jandarmadan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından aynı hastaneye sevk belgesi verilebilecektir. Aday dilekçe ve aldığı tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir. Hastane tercih değişikliği yapılamayacaktır.



(5) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği "Sağlık Kurulu Raporunun Alınması Madde-14 (3)" gereği; sağlık kurulu rapor işlemleri sevk tarihinden itibaren en geç 45 gün sonunda tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.



(6) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" geçerli kabul edilmeyecektir.



(7) Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından; sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine gönderilecek veya e-Rapor sistemine kaydedilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafından Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine gönderilmiş olmasını veya e-Rapor sistemine kaydedilmesini sağlayınız. Zamanında e-Rapor sistemine kaydedilmeyen, zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.



(8) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık



Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.



(9) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir.



(10) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.



(e) Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?



(1) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav notunun % 55'i, FYT puanın % 15'i, mülakat puanın % 30'u ve 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında varsa ilave puan eklenerek hesaplanacaktır.



(2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak başvuru tarihinin



son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri [askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenen] ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak;



(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,



(b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;



(1) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,



(11) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecektir.



(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre yüksekten düşüğe doğru sıralanacak, aday değerlendirme puanı eşit olan adaylardan; yazılı sınav puanı yüksek olan aday, yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde sözlü sınav puanı yüksek olan aday, her iki sınav puanının da eşit olması halinde, fiziki yeterlilik testi puanı yüksek olan aday, her üç sınav puanının da eşit olması halinde, yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alacaktır.



(4) Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitimi durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilecektir.



(5) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde yazılı sınavda almış olduğu puana %10 ilave edilerek (Bakanlıkça baraj puan belirlenmesi halinde baraj puanını geçmek kaydıyla) aday değerlendirme puanı hesaplanarak şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın % 5'ine kadarı temin edilecektir. Kontenjana giremeyenler diğer adaylar ile birlikte sınıflandırma işlemine tabii olacaktır.



f. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır?



Seçim aşamalarında başarılı olan adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri; 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yürütülmektedir.



g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?



(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asıl/yedek aday listesi ve konu ile ilgili tüm açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.



(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar; sınav sonuçları hakkındaki bilgileri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yer alan aday takip programından öğrenebileceklerdir.



(3) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler.



(4) Adaylara, eğitim birliklerine katılış tarihleri ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefona yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinden yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Tebligattan dolayı oluşan olumsuz durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.



(5) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.



Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız

ve bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle sizleri bekliyoruz.



Tüm adaylarımıza seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.



Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.



Ek :



1- Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (1 Sayfa)



2- Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi (3 Sayfa)



3- Uzman Erbaş Adayları İçin Boy ve Kilo Standartları (1 Sayfa)



4- Uzman Erbaş Adayları İçin Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (1 Sayfa)



5- Aday Bilgi Formu (2 Sayfa)



6- Hastane Sevk Belgesi (2 Sayfa)