  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 25 adet el bombası ile çok miktarda patlayıcı... Cudi Dağı'nda sıcak gelişme
Gündem

25 adet el bombası ile çok miktarda patlayıcı... Cudi Dağı'nda sıcak gelişme

Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 operasyonu kapsamında Tuşimiya Vadisi’nde tespit edilen sığınakta 15 bin 280 adet mühimmat, 25 adet el bombası ile çok miktarda patlayıcı madde ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-03-11 11:54:00 -
25 adet el bombası ile çok miktarda patlayıcı... Cudi Dağı'nda sıcak gelişme

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ operasyonu kapsamında, Şırnak İli Cizre İlçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde bir sığınak tespit edildi.

Söz konusu sığınakta, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 bin 280 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 25 adet el bombası, 13 adet antitank mayını, 5 kilogram TNT patlayıcı madde, 40 adet fünye, 17 adet şarjör, 4 adet el kundağı ve 12 adet yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23