248 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 248 düzensiz göçmen yakalandı.07 Ağustos 2018 Salı 18:25
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Yenikadın, Bosnaköyü ile Uzunköprü, Enez ve İpsala ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, Bangladeş, Irak, Filistin, Irak, Somali, Mısır, Libya, Afganistan, Suriye, ve Cezayir uyruklu 248 kişi yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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