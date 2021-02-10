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Yerel 246 kilo eroin ele geçirildi
Yerel

246 kilo eroin ele geçirildi

Van'da iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 246 kilo eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:45:00 -
246 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Tespiti yapılan bir aracın İpekyolu ilçesinde yakalandığı belirtilerek, “Araçta narkotik madde arama köpeği Boby ile birlikte yapılan detaylı aramada; 287 paket halinde toplam 194 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, konuyla ilgili F.B. isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır” denildi.

Öte yandan, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenip durdurulan bir şahsın eşyalarında arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Boza ile birlikte yapılan detaylı aramada; peynir bidonu içerisinde 100 paket halinde toplam 51 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak B.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, iki operasyonda da toplamda 246 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle ‘uyuma’ ve ‘2023 uzay’ yazılması dikkat çekti.

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