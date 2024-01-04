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Otomotiv 241 1 ve Sınıf 3 elektrikli araç teslim etti! Birçok fazla ülke piyasasına servis edildi, herkes şok geçirdi!
Otomotiv

241 1 ve Sınıf 3 elektrikli araç teslim etti! Birçok fazla ülke piyasasına servis edildi, herkes şok geçirdi!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:58:00 - 2024-01-04 19:07:44
241 1 ve Sınıf 3 elektrikli araç teslim etti! Birçok fazla ülke piyasasına servis edildi, herkes şok geçirdi!

Araç piyasasında dikkat çeken haber jet hızıyla geldi! Bu adımın önemli bir yer aldığını iddia eden piyasa önderleri bu adım: Gelişmekte olan bir elektrikli araç (EV) üreticisi olan Mullen Automotive, Inc. (NASDAQ:MULN), Randy Marion Automotive Group'a (RMA) toplam fatura tutarı 12.559.520 $ olan 241 Sınıf 1 ve Sınıf 3 elektrikli aracın teslimatını tamamladı! Bu adım herkesi şaşkına çevirdi.

Kaliforniya! Gelişmekte olan bir elektrikli araç (EV) üreticisi olan Mullen Automotive, Inc. (NASDAQ:MULN), Randy Marion Automotive Group'a (RMA) toplam fatura tutarı 12.559.520 $ olan 241 Sınıf 1 ve Sınıf 3 elektrikli aracın teslimatını tamamladı. Araçlar, 200 milyon dolar değerinde 6.000 Sınıf 1 araç ve 63 milyon dolar değerinde 1.000 Sınıf 3 araç içeren ve çoğu 2024 yılı boyunca teslim edilmesi planlanan daha büyük bir satın alma siparişinin bir parçasını oluşturuyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada RMA'ya yapılan son teslimatların Aralık 2023'te gerçekleştirildiğini ve teslimatların aşağıdaki şekilde dağıldığını duyurdu: 4 Aralık'ta 10 Sınıf 3 araç, 21 Aralık'ta 38 Sınıf 3 araç, 26 Aralık'ta 63 Sınıf 3 araç, 28 Aralık'ta 50 Sınıf 1 araç ve 30 Aralık'ta 30 Sınıf 3 araç ve 31 Aralık'ta 50 Sınıf 1 araç. Ayrıca Mullen Automotive, 8 Ocak 2024 tarihine kadar RMA'ya 185 adet Sınıf 1 araç daha teslim edecek.

Mullen Automotive'in CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Michery, şirketin önümüzdeki yıl üretim ve teslimatları ölçeklendirme kabiliyeti konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Bu ilerleme, Mullen'in hem tüketici hem de ticari araç tekliflerine odaklanarak elektrikli araç pazarında önemli bir oyuncu olma yönündeki stratejik planının bir parçasıdır.

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