24.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مَا لَكُمْ اِذَا ق۪يلَ لَكُمُ انْفِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِۜ اَرَض۪يتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَل۪يلٌ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda seferber olun" denilince yerinize çakılıp kaldınız; yoksa âhiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz?

Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda âhiretinkine göre pek azdır."

(Tevbe Suresi - 38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Eğer, dünyanın Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, ondan kafire bir yudum su dahi içirmezdi." (Tirmîzi)

Hadiste dünyanın Allah katındaki önemsizliğinin ve değersizliğinin beyanı vardır. Dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Eğer dünyanın, Allah katında en küçük bir kıymeti olsaydı dünyanın lezzetlerini ve güzel şeylerini tatmak bir tarafa, Allah, kâfire dünyada bir yudum su dahi içirmezdi.

Bunun için ahirete bakarak dünya Allah katında önemsizdir. Ahiret; kâfirler için değil, sadece iman ehli kimseler için bir nimetler yurdudur. Bunun için iman ehlinin dünyanın hakikatini bilmesi ve dünyaya bağlanmaması gerekir. Dünya ikamet için karar kılınacak yer değil, bir uğrak yeridir. İman ehli, dünyadan asıl ikamet yerleri olan ahiret için kendisine yetecek kadarını alır.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Size verilen her şey, dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan şeyler ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine, ileride kavuşacağı güzel bir vaatte bulunduğumuz kimse, kendisine dünya hayatının geçimliğini verdiğimiz, sonra da kıyamet günü azap için hazır edilecek kimse gibi midir?” (Kasas Suresi 60 ve 61. Ayetler)