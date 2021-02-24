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İSLAM 24.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-24 08:42:00 -
24.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرَ     قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّ۪ينَۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?"

"Onlar şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik."

 (Müddessir Suresi, 42 - 43)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Âyetlerde sıralanan günahkârların özellikleri, bir bakıma ashâbül-yemîn deyimiyle ne kastedildiğine de işaret etmektedir. Buna göre ashâbül-yemîn hayatlarının sonuna kadar namazlarını kılar, yoksulu doyurur, bâtıla dalanlardan uzak durur, ceza gününe inanırlar.

Buradaki namaz Allah’a iman ve itaati, yoksulu doyurma yaratılmışlara şefkat ve merhameti, imkânları olmayanlarla paylaşmayı; bâtıla dalanlardan uzak olma, daima hakka inanma, hak ölçülerine göre yaşama, hakkı ve haklıyı destekleme, haksızın karşısında olmayı; ceza gününe inanma ise hayatının bütün anlarında, her türlü karar, tercih ve eylemlerini Allah’ın huzurunda sorguya çekilip bunların tek tek hesabını vereceğini bilerek yaşamayı ifade eder.

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kişi namazını bitirir de ona ancak namazının onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte   biri, üçte biri veya yarısı yazılır.”

(Ebû Dâvûd, Salât, 123-124/796; Ahmed, IV, 321)

AÇIKLAMASI:

Namazın bir fıkhî, bir de kalbî tarafı var. İnsan, zihnî bilgilerle namazın zâhirî tarafını tamamlayabilir. Fakat o zihnî bilgilerle kalbî hayatını tamamlayamaz. Cenâb-ı Hak, huşû içinde bir namaz istiyor. Bu ise kalbin terakkî etmesine bağlı. Bunun için Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de 258 yerde “takvâ”yı hatırlatıyor kullarına. Çünkü bir kul, takvâsı derecesinde namazından yararlanır.

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