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İSLAM 24.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-24 07:55:00 -
24.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


 
فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْۜ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَداًّۚ     يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْداًۙ    وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْداًۢ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Öyle ise onlar hakkında acele etme; biz onların günlerini sayıyoruz."

"Gün gelecek, takvâ sahiplerini seçkin konuklar olarak rahmânın huzurunda toplayacağız;"

"Günahkârları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz;"

 (Meryem Suresi, 84-85-86)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

 

Müfessirlere göre “Allah’ın saydığı şey”den maksat insanların dünyadaki ömrüdür. Bu sebeple âyetin ilgili bölümü “Biz onların günlerini sayıyoruz” şeklinde tercüme edilmiştir. İnsanların ömrü belirli ve sınırlı olup Allah tarafından bilinmektedir.

Bu sebeple Hz. Peygamber’e müşriklerin yaptıklarına karşı bir müddet daha sabretmesini emretmekte, zamanı geldiğinde helâk olacaklarına işaret etmektedir.

Nitekim daha Bedir Savaşı’nda müşriklerin ileri gelenlerinden büyük bir kısmı ölmüştür. Âhirette de takvâ sahipleri, yani Allah’a itaatsizlikten sakınıp buyruklarını yerine getirenler ödüllerine nâil olmak için rahmânın huzurunda toplanırken günahkârların da suya götürülen sürü gibi cehenneme sürüleceği bildirilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 618

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Mü'minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olan ve ailesine karşı en iyi davranandır."

 (Tirmizî, Îmân)

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