24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Koronavirüs salgınıyla dünya büyük bir ekonomik kriz yaşamaya başladı. Hastalık etkisini kaybetse de piyasalardaki yıkımı büyük oldu. Dünyanın ticaret sistemi değişti ve firmalar buna ayak uydurmakta zorlanır hale geldi. Son aylarda küresel krize bağlı olarak iflas eden firma sayısı zirveyi gördü.

En çok iflasın meydana geldiği ülkelerden birisinin Almanya olması herkesi şaşırttı. Türkiye'de ise para sıkıntısından dolayı iflas eden firmalara bir yenisi daha eklendi.

Daha önce konkordato talebinde bulunan bu firmanın iflasına hükmedildi. Söz konusu firmanın Ankara merkezli faaliyet gösteriyor olması dikkatlerden kaçmadı. Edinilen bilgiye göre Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

Bahsi geçen firmanın 1999 yılında kurulduğu iddia edildi. Yani 24 yıldır faaliyet gösteren firma resmen iflas etti. Firmada çalışan çok sayıda kişinin ise işsiz kaldığı öğrenildi.

T.C. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafınca yapılan iflas açıklaması şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 432564 sicil nosunda kayıtlı olan SED GERİ DÖNÜŞÜM METAL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememize açılan konkordato davası nedeniyle; Mahkememizin 24/10/2023 tarihli duruşma ara kararı ile; Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 432564 sicil nosunda kayıtlı olan SED GERİ DÖNÜŞÜM METAL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin konkordato davasının REDDİ ile 24/10/2023 günü saat 14:23 itibariyle İFLASINA karar verilmiş olup, İ.İ.K.'nun 308 ve 288. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Kaynak: Merhabahaber