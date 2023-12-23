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Ekonomi 24 yıllık Türk devi firma iflas etti: Şirket para sorunu yaşadı, maalesef umduğu gibi olmadı! Adım adım çöktü
Ekonomi

24 yıllık Türk devi firma iflas etti: Şirket para sorunu yaşadı, maalesef umduğu gibi olmadı! Adım adım çöktü

Yeniakit Publisher
2023-12-23 23:38:00 - 2023-12-23 23:43:26
24 yıllık Türk devi firma iflas etti: Şirket para sorunu yaşadı, maalesef umduğu gibi olmadı! Adım adım çöktü

Küresel ekonomik kriz devam ederken iflasları peş peşe getiriyor. son olarak ünü TÜRK şirket Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. Ekonomik kriz nedeni ile ülkemizde iflaslar art arda geliyor.

Türkiye'de para sıkıntısından dolayı iflas eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Yüzlerce çalışanı olan 24 yıllık Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

Ekonomik kriz nedeni ile ülkemizde iflaslar art arda geliyor.

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, Son olarak Ankara merkezli faaliyet gösteren Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.
Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 1999 yılında kurulduğu ve 24 yıldır faaliyet gösterdiği iddia ediliyor. Ancak şirketin iflasıyla birlikte birçok kişinin işsiz kaldığı belirtiliyor.

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan iflas açıklaması şu şekilde:

Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 432564 sicil nosunda kayıtlı olan SED GERİ DÖNÜŞÜM METAL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememize açılan konkordato davası nedeniyle; Mahkememizin 24/10/2023 tarihli duruşma ara kararı ile; Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 432564 sicil nosunda kayıtlı olan SED GERİ DÖNÜŞÜM METAL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin konkordato davasının REDDİ ile 24/10/2023 günü saat 14:23 itibariyle İFLASINA karar verilmiş olup, İ.İ.K.'nun 308 ve 288. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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