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Teknoloji 24 yıl aradan sonra… Sony ve Samsung rekabetinde yeni düello
Teknoloji

24 yıl aradan sonra… Sony ve Samsung rekabetinde yeni düello

Yeniakit Publisher
2024-02-04 14:17:00 -
24 yıl aradan sonra… Sony ve Samsung rekabetinde yeni düello

Japon elektronik devi Sony, 80'li ve 90'lı yılların tartışmasız teknoloji lideriyken, Güney Kore'den yükselen Samsung kısa sürede piyasayı ele geçirmiş ve Sony'den çok daha fazla para kazanan bir şirket haline dönüşmüştü. Ancak Sony şimdi eski günlerine geri dönmek için atağa geçmiş gibi görünüyor.

Petrolün keşfi sanayileşme devrimini nasıl tetiklediyse, dijital çağın da işlemciler olmadan var olması mümkün değil. Bir zamanların teknoloji devi Sony, çip konusundaki yatırımları zayıf kaldığında, Güney Kore'de bu ihtiyaca cevap veren Samsung dev yatırımlarla işlemci bölümünü dünyanın en çok para kazanan şirketlerinden birine dönüştürdü. Öyle ki, 14 yıl önce Samsung Electronics'in tek başına kazancı, bir zamanların teknoloji devi Japonya'nın en büyük dokuz teknoloji şirketinin toplam kazancından bile fazlaydı.

Otomobiller ve elektronikler ucuzlayacak mı?

Ancak pandemi döneminde yaşadığımız ve otomobil üretimlerinin bile durmasına neden olan işlemci krizi, bugün hızla artan bir arz bolluğuna dönüştü. İşlemci fiyatlarının düşmesiyle beraber Samsung'un kazançları da gerileyince, Japon teknoloji devi Sony 24 sene ilk kez Samsung'tan daha fazla para kazanmayı başardı.

Samsung bugün 2023'ün 4. çeyreği için kazanç tahminlerine göre şirketin kar marjında %34,4'lük bir düşüş yaşanırken, Sony'nin 1,17 trilyon yen ya da 7,95 milyar dolarlık işletme kârı tahmini, Samsung'un bu yılki işletme kârının, yani 7,49 trilyon won ya da 5,62 milyar doların üzerine çıktı. Elbette henüz kesinleşmi rakamlar ortada yok, bütçelerin resmi olarak yayınlamasıyla beraber net rakamlar ortaya çıkacak. Ancak bu tahminlere göre Sony, 2023 yılında Samsung Electronics'ten yaklaşık 2 milyar doların daha fazla kâr elde ettiği anlaşılıyor.

Aslında bu başarı, Sony'nin atağa geçmesiyle mi oluştu yoksa Samsung'un işlemci satışlarından elde ettiği kazancın düşmesi nedeniyle mi gerçekleşti, henüz kesin bir yargıya varmak mümkün değil.

Ancak genel kanı, Sony'nin küreselleşmeye, dijital dönüşüme, yeniden yapılanmaya ve yeni birleşme/satın almalara yönelik agresif politikalara odaklanmasının, bu artan kazanca katkıda bulunduğu yönünde...
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Hatırlayacaksınız Sony, 2023 içinde bazı başka ülkelerde de yaptığı gibi, Türkiye'deki PlayStation ofislerini de kapatmıştı. Buna benzer şekildeki "masraf kısma" operasyonlarının ardından şirketin kasasındaki parayı büyütmesi çok şaşırtıcı değil. Sony'nin başarısının ardından başka şirketlerin de 2024 boyunca dünya çapında küçülerek masraf azaltma politikalarına odaklanmaları sürpriz olmayacak.

Samsung Electronics'in faaliyet kârı ise 1999'dan bu yana ilk kez, akıllı telefon pazarında ağır zarara uğratarak telefon pazarından çıkmasına sebep olduğu Sony'nin gerisine düştü. Bu durum büyük ölçüde yarı iletken pazarındaki çöküşten kaynaklandı. Ama Samsung için üzücü olan bu kayıp, biz tüketiciler için sevindirici bir haber, çünkü işlemci arzındaki büyüme, daha ucuz işlemciler, daha düşük elektronik fiyatları, daha düşük otomobil fiyatları anlamına geliyor.

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