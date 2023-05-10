24 ülkeden 55 İslam alimi Erdoğan için çağrıda bulundu!
24 ülkeden 55 İslam alimi 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklenmesi için çağrıda bulundu.
Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin heyecanını yaşıyor.
Ehl-i Sünnet Cemaat ve tarikatların birbiri ardına Erdoğan'ı destekleme çağrısından sonra, 24 ülkeden 55 İslam alimi de Erdoğan'a destek çağrısı yaptı.
Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Sünni Alimler Derneği Genel Sekreteri, Filistin Alimler Derneği Başkanı ve Libya Baş Müftüsü'nün de aralarında bulunduğu alimler, ümmet için Erdoğan'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.