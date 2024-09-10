24 ülke LGBT’li sapkınlara ‘dur’ dedi, 25. ülke biz olalım! Durdurun bu hayasızca akını

Yüce Allah’ın lanetlediği ve ülkemizde bir kısım çevrelerin normalleştirmeye çalıştığı eşcinsel sapkınlık, dünyanın pek çok ülkesinde duvara toslamaya başladı. Türkiye’de başta CHP ve ortağı DEM Parti olmak üzere muhalefetin, sözde STK’ların, karanlık odaların ve marjinal-sol kesimin savunup sahip çıktığı LGBTİ ahlaksızlığı aile yapımızı ve manevi değerlerimizi zedelemeye yönelik rezil faaliyetlerine hız verirken, homolara savaş açan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada başını Rusya, Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Bulgaristan, Slovakya, Estonya ve Sırbistan’ın çektiği Hıristiyan ülkeler dâhil 24 ülke LGBT propagandasını yasaklarken, kamuoyu sapkınlara ‘dur’ diyen 25. ülkenin Türkiye olmasını istiyor.

Homolara izin yok

Eşcinsel sapkınlığa savaş açan Batılı Hristiyan ve diğer bazı ülkelerde önleyici tedbirler şöyle:

Rusya, LGBTİ aktivizmini aşırılık yanlısı örgüte katılım olarak kabul ediyor. Ayrıca cinsiyet değiştirme ameliyatı yasaklandı.

“Katolik aile geleneklerine aykırı” olduğu için İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alan Polonya, “okullarda çocuklara toplumsal cinsiyetin öğretilmesini zorunlu” kılınmasını “zararlı” görüyor. Ülkedeki kentlerin üçte biri, belediye meclisi kararlarıyla kendilerini “LGBT ideolojisinden arınmış bölge” ilan edildi.

İtalya ise eşcinsel evliliği tanımadığı gibi taşıyıcı anneliği yasa dışı kabul ediyor.

Sırbistan, evliliği açıkça bir erkek ve bir kadın arasındaki ilişki olarak tanımlıyor. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Belgrad’ta yapılması planlanan sözde onur yürüyüşü EuroPride’ı iptal etmişti.

Macaristan parlamentosu, Başbakan Viktor Orban’ın lideri olduğu iktidardaki Fidesz partisinin verdiği kanun teklifi ile eşcinsel sapkınlığı özendiren içeriklerin yayılmasını yasakladı.

Litvanya Medeni Kanunu, “Evlilik yalnızca karşı cinsten biriyle yapılır” ifadesiyle, eşcinsel evliliğe kapıları kapattı.

Devletin yaşamasının çocuksuz ve ahlaksız olmayacağını belirten Estonya İçişleri Bakanı Helme, “Biz onlara düşmanca bakıyoruz” dedi.

Nijerya, 2014 yılında aynı cinsiyetten evlilikler ile eşcinsel kulüplerin, toplulukların ve örgütlerin tescilini yasakladı.

Uganda, eşcinselliği teşvike 10 yıla kadar müebbet hapis, “ağırlaştırılmış eşcinsellik” için ise ölüm cezası uyguluyor.

Maldivler, eşcinselliği bir sapkınlık olarak kabul ediyor ve 6 aydan 8 yıla kadar hapis ve 100 kırbaç cezası uyguluyor.

Dominik Cumhuriyeti, eşcinsel ilişki yetişkin tarafından işlenirse 4-10 yıl, reşit olmayana ise 5 yıl hapis cezası veriyor.

Tanzanya’da aynı cinsiyetten kişilerin cinsel ilişki yaşamasını ömür boyu hapis cezası ile cezalandırıyor.

Eşcinselliğe karşı caydırıcı müeyyideler

Müslüman ülkelerde ise çocukları da içine alan eşcinsellik sapkınlığına karşı müeyyideler şöyle:

Suudi Arabistan, eşcinsel eylemleri ölüm, hapis ve kırbaç cezasına çarptırıyor.

İran yasaları oğlancılık için ölüm cezasını öngörür. İlişki gerçekleşmeyen eylemleri ise kırbaçlama ile cezalandırıyor.

Brunei de 2019 yılından beri eşcinsel eylemler için ölüm cezası uyguluyor.

Sudan’da aynı cinsiyetten kişilerin cinsel ilişkiye girmesine ölüm, hapis veya kırbaç cezasına çarptırıyor.

Yemen, erkekler arasındaki cinsel ilişkiyi ölüm cezası ile cezalandırıyor. Kadınlar arasındaki cinsel ilişkiye ise 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Pakistan’da da aynı cinsiyetten kişilerin cinsel ilişkisi hapis, para cezası veya kırbaç cezası ile cezalandırılır. Tekrarlanan suçlar ölüm cezası ile sonuçlanabilir.

Cezayir’de eşcinsel eylemlere iki aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 ila 2000 dinar para cezası uygulanıyor.

Bagladeş aykırı cinsel ilişkiye 10 yıldan müebbet hapse kadar hapis öngörüyor.

Kamerun’da cinsel ilişkilere 6 aydan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin ila 200 bin CFA para cezası veriliyor.

Mısır, eşcinsel ilişkiyi ahlaksız kışkırtma olarak kabul ediyor. 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırıyor.

Özbekistan 3 yıla kadar hapis veriyor.

Türkmenistan’da 2 yıl, tekrarı halinde 5 ile 10 yıl arası hapisle cezalandırılıyor.

Malezya’da 20 yıla kadar hapis ve kırbaç cezası veriliyor.

Endonezya kırbaçla cezalandırıyor.

Katar hapis cezası veriyor.

Lübnan’da 1 yıla kadar hapis cezası.

Tunus 3 yıl hapisle cezalandırılıyor.

Afganistan yasa dışı ilan ediyor

BAE’de tutuklanmalarına izin veriliyor.