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24 Temmuz İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

24 Temmuz İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? sorusu merak ediliyor. 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek Ayasofya Camisi açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar şimdiden 24 Temmuz İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapalı olacağını araştırıyor. Peki, 24 Temmuz İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-24 00:10:00 -
24 Temmuz İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

Ayasofya Camii'nde yarın kılınacak toplu cuma namazı öncesi alınan tedbirler kapsamında Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Saat 20.00'dan itibaren Eminönü yönüne araç girişi yapılmazken, Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a izin verilecek.

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde yarın toplu cuma namazı kılınacak. Ayasofya programı tedbirleri kapsamında Ayasofya Camii ve çevresi 20.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Eminönü'ne gidiş güzergahındaki Galata Köprüsü de tedbirler gereği araç trafiğine kapatıldı.

Perşembe Pazarı'nın bulunduğu Tersane Caddesi ile Kemeraltı Caddesi yönünden gelen araçların köprüye girişlerine izin verilmezken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a kadar izin verilecek.

Galata Köprüsü'nde yaya geçişine izin verilirken, tramvay seferleri pazartesi 06.00'a kadar Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar durakları arasında yapılacak.

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