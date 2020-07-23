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24 Temmuz Ayasofya açılış programı nasıl olacak? Ayasofya açılışı saat kaçta başlayacak?

24 Temmuz Ayasofya açılış programı nasıl olacak? Ayasofya açılışı saat kaçta başlayacak? soruları günün en çok merak edilen sorularından. 24 Temmuz 2020 tarihinde cami olarak açılacak olan Ayasofya için heyecan sürüyor. Ayasofya'nın tarihi açılışına şahitlik etmek isteyen vatandaşlar 24 Temmuz Ayasofya açılış programının detaylarını araştırıyor. Peki, 24 Temmuz Ayasofya açılış programı nasıl olacak? Açılış programı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:41:00 -
24 Temmuz Ayasofya açılış programı nasıl olacak? Ayasofya açılışı saat kaçta başlayacak?

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

24 Temmuz Ayasofya açılış programı

Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

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