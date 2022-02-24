24 Şubat 1997: Genelkurmay Başkanı İ. Hakkı Karadayı’nın İsrail’i Ziyaret Etmesi

Türk Genelkurmay’ı Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da hızlandırmaya gayret ediyordu.28 Şubat öncesindeki günlerde Genelkurmay Başkanı Org. İsmail Hakkı Karadayı, İsrail’i ziyaret eden ilk Türk Genelkurmay Başkanı oldu. 24 Şubat'ta İsrail'e giden Karadayı, Tel Aviv'de İsrail Genelkurmay Başkanı General Amon Lipik Şahak tarafından sıcak bir törenle karşılandı. İsrail Savunma Bakanı İzak Mordehay ile de görüşen Karadayı, 2. Dünya Savaşı'nda ölen Yahudiler için Soykırım Anıtı'na, ertesi günü 25 Şubat'ta da İsrail Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967 Arap-İsrail savaşında ölen İsrail askerlerinin mezarlarına çelenk koydu.(Yeni Şafak,2012)

Karadayı bu geziden memnuniyetle dönüyor ve ayağının tozuyla 28 Şubat MGK Toplantısı’na katılıyordu. İsrailile yapılan savunma sanayii işbirliği, bu ülke firmalarına tek kaynak olarak ihaleye çıkılmadan belli başlı silah projelerinin verildiği döneme de damgasını vurdu. İsrail firmalarına tek kaynak olarak verilmesi nedeniyle Türk savunma sanayii alt yapısının gelişmesine engel oluşturan, o dönemin en önemli modernizasyon projeleri arasında; F-4 ve F-5’ler ile 170 adet Amerikan yapımı M 60 tankları yer alıyordu.(Taraf, 2012)

24 Şubat 1983: 1980 askeri dsrbesinden sonra feshedilen MSP davasında, Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

24 Şubat 1918: Trabzon'un Rus işgalden kurtulması

1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilali olunca, Rus ordusunda büyük bir panik başladı. Geri çekilmek zorunda kalan Ruslarla, 18 Aralık 1917'de Erzincan Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmaya Ermeniler uymayıp, Türkler aleyhinde katliamlara girişince, Ordu Komutanı Vehip Paşa'ya ileri harekat emri verildi.





11 Şubat 1918'de genel hareket emrini alan ordumuz, bir koldan Kafkasya üzerine ilerlerken, diğer koldan Trabzon'lu Albay Hamdi Bey (Pirselimoğlu)komutasındaki 37. Tümen; Giresun'dan 123. alay ile takviye edilerek Trabzon üzerine yola çıktı. Bölgedeki çeteleri de temizleyerek ilerleyen birliklerimiz 14 Şubat 1918'de Vakfıkebir'i, 18 Şubat 1918'de Akçaabat'ı geri aldı. Birkaç gün içinde çevreyi düşmanlardan temizleyen birliklerimiz 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon'a girdi.