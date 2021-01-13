24 saatte milyarlarca dolar kaybetti! Ünvanını kaptırdı

Forbes dergisinin dünyanın en zengin insanı olarak gösterdiği Elon Musk, zirveyi tekrardan Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a kaptırdı.

Webtekno'da yer verilen habere göre, ünlü milyarderin sahibi olduğu Tesla, bir günde yüzde 8 değer kaybederek, Elon Musk'ı zirveden aldı.

Tesla, geçtiğimiz yıl içerisinde birçok başarıya imza atmış, hisse değerlerini de önemli ölçüde artırmıştı. Onaylanan gelirlerle birlikte Forbes dergisi, Elon Musk’ı 189,7 milyar dolar net servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak göstermişti.

Ancak Musk, bu unvanını uzun süre koruyamadı. Tesla hisseleri, geçtiğimiz pazartesi günü değer kaybederek, Elon Musk’a 13,5 milyar dolara mal oldu. Musk'ın net serveti, böylelikle 189,7 milyar dolardan 176,2 milyar dolara geriledi. Bu değişiklikle birlikte 182,1 milyar dolar servete sahip olan Jeff Bezos, listenin birinci sırasına tekrar yerleşmiş oldu.