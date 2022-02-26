‘24 saatte Bosna düşer sanmışlardı’

YENİ AKİT ANKARA

Bosna Hersekli Gazeteci Emine Şeçeroviç Kaşlı; "Bazen çok güçlü ordular bir günde alabileceklerini sandıkları yerlerde büyük kayıp yaşarlar" diyerek Bosna'nın galip gelmeye başladığı anda NATO'nun devreye girdiğini söyledi.

Kaşli'nin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajı şöyle:

"Bazen çok güçlü ordular, bir günde alabileceklerini sandıkları yerlerde büyük kayıplar yaşarlar. Çünkü karşı tarafın daha büyük yüreği vardır.

Bugünlerde, Ukrayna örneğiyle, Bosna'da herkes bundan bahsediyor. Savaş döneminde ordumuz yoktu, silahımız yoktu. Düşman sanmıştı ki bu savaş 24 saat sürer, Bosna düşer. Çünkü Sırp ordusu güçlüydü, her şeyleri vardı.

Ama gel gör ki öyle olmadı. Boşnak gençler, amcalar, kadınlar kot pantolon ve spor ayakkabılarıyla cepheye gittiler. Birer silah, tüfek ve sayılı mermiyle.

Dayımın oğlu anlatırdı...

Belimizde evden aldığımız mutfak bıçağı ve sayılı mermi var. Tekbir diye bağırıyoruz, düşman sanıyorki tam ekipman saldırıyoruz. Çok karşılık vermeden geri çekiliyorlar, biz de onların silahlarını ele geçiriyoruz.

Çünkü karşı taraf korkaktı, yüreği yoktu.

Ne zamanki Bosna ordusu güçlendi, kaybettiği toprakları da geri almaya başladı, NATO devreye girdi, savaş durdu, Dayton imzalandı.

Rusya desen ordusu belli. Kiyev'i daha kolay alacaklarını zannettikleri belli. Ama öyle olmuyor bazen."