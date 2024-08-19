24 saate gripten nasıl kurtulursunuz? Bu bilgiyi kimse bilmiyor: İyi gelen en güçlü bitkisel ilaç! Kaşık kaşık tüketin

Siz hiç farketmeden nezlenizden kurtulacaksınız. Akan burun boğazda kaşıntı, sulanan gözler, öksürük ve hapşırma: bütün bunlar nezle olduğunuzda başınıza gelen şikayetledir. Burnumuzdaki, sinüslerimizdeki ve boğazımızdaki mukuslar iltihaplandığında soğuk algınlığına yakalanırız. Çünkü vücudumuza girmemesi gerek virüsler girer ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır.

Ancak uzmanlar bu şikayetlerden gün içerisinde nasıl kurtulacağınızı açıkladı. Şimdi onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Yazımızın sonunda 24 saatte sizi gripten kurtaracak kahve kürünü de verdik 6 aşamayı geçtikten sonra kahve kürünü de uygulayabilirsiniz.

1. Duş Alın

Sabah aldığınız sıcak duşun buharı ile hem burnunuz açılacak ve daha nefes alacaksınız, hem de duşun getirdiği rahatlama ile güne daha dinç başlayacaksınız.

2. Kahvaltı Yapın

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Duştan sonra sıra kahvaltıya geldi. Her gün yediğiniz ayaküstü kahvaltılar yerine, mürver şurubuyla güne başlayın. Doktorlar günde 3 kere alınan 2 çay kaşığı mürver şurubunun bağışıklık sistemini geliştirdiğini söylüyor. Örneğin güne kahve ve müslilerle başlamak yerine, çay ve yumurta yiyin. Çünkü yumurtada bulunan amino asitler vücudunuzdaki mikroplarla savaşırlar. İçtiğiniz çayınıza eklediğiniz bir kaşık bal ise sakinleşmenizi sağlar.

3. Öğle Yemeği

Öğle yemeği zamanı geldiğinde, eğer ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorsanız canınız yemek yemek istemyebilir. Bu durumlar ılık bir tavuk suyu çorbası yanında muz ile sizi hem doyurur hem de almanız gereken lifleri,proteinleri ve potasyumu almanızı sağlar.

4. Egzersiz

Kendimizi halsiz,yorgun ve mutsuz hissettiğimiz bu dönemde egzersiz yapmak mantıklı gelmeyebilir.Ancak yürüyüşe çıkmak veya hafif bir antrenman yapmak soğuk algınlığınızı uzaklaştırmada yardım edebilir.Aynı zamanda temiz havada yaptığınız yürüyüş nefes almanızı kolaylaştırıp,sizi burun tıkanıklığından kurtarabilir.

5. Burun spreyi

Burun tıkanıklığı yaşanılan bu dönemde en büyük şikayetlerden biri de nefes alamamaktır. Özellikle geceleri nefes alamadığınızda uyuyamazsınız ve doğal olarak dinlenemezsiniz. Geceleri ve sabahları başta olmak üzere gün içerisinde burun spreyleri kullanmak daha çabuk iyileşmenize yardım edecektir.

6. Su

Sağlıklı olduğumuz zamanlarda bile su içmek çok önemliyken özellikle hasta olduğumuz dönemlerde vücudumuz daha çok suya ihtiyaç duyar. Ayrıca su içmek boğaz kuruluğunuza ve burun tıkanıklığınıza da iyi gelecektir.

24 Saatte Sizi Gripten Kurtaracak Kür

Gripten kurtulmak için üstteki 6 maddeyi denediniz ve hala kendinizi iyi hissetmiyorsanız aşağıdaki kürü uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kahve

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra macun kıvamına geldiğini göreceksiniz. Hap boyutlarına getirip yutun. Bu kür grip için çok etkili bir doğal ilaçtır.

Geçmeyen grip için mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayınız.