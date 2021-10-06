  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 24 saat yanına yaklaştırmayacaklar İmamoğlu, mescidin etrafına nöbetçi dikti
Gündem

24 saat yanına yaklaştırmayacaklar İmamoğlu, mescidin etrafına nöbetçi dikti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca Kaleiçi mahallesinde Rabıta Vakfı tarafından yapılan mescidin inşaatını durdurdu. Daha sonra mühür vurarak mescidin yıkım kararını verdi. Dış cephesi büyük ölçüde biten mescidin inşai faaliyetlerinin devam etmemesi için de 24 saat nöbet tutan zabıta personellerini dikti.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 13:31:00 -
24 saat yanına yaklaştırmayacaklar İmamoğlu, mescidin etrafına nöbetçi dikti

CHP'li Ekrem İmamoğlu akıl tutulması yaşıyor. İmamoğlu, Çatalca Kaleiçi mahallesinde Rabıta Vakfı tarafından yapılan mescidin inşaatını durdurmakla kalmadı üstüne mescidin inşai faaliyetlerinin devam etmemesi için mescidin başına 24 saat duracak personel dikti.

Çevreye yakın bir noktada cami bulunmadığı için mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, mescidin yapımının durdurulması ve yıkım kararı verilmesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sezen Korkmaz, "Üç kilometre uzaktaki köy camisine yürüyoruz.

Bu, yaşlı babam ve çocuklarım için daha da yorucu oluyor. Özellikle Ramazan ayında yatsı namazının geç saatte olması ve teravih de ayrıca kılmak istememiz nedeniyle burada mahallelinin büyük bir mağduriyeti oluyor. İBB, burayı durdurarak bize akıl tutulması yaşattı" dedi. İBB yönetimi ise inşaatın kaçak olduğunu belirterek gerekli izinlerin alınmadan inşai faaliyetlere başlandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay