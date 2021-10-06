24 saat yanına yaklaştırmayacaklar İmamoğlu, mescidin etrafına nöbetçi dikti

CHP'li Ekrem İmamoğlu akıl tutulması yaşıyor. İmamoğlu, Çatalca Kaleiçi mahallesinde Rabıta Vakfı tarafından yapılan mescidin inşaatını durdurmakla kalmadı üstüne mescidin inşai faaliyetlerinin devam etmemesi için mescidin başına 24 saat duracak personel dikti.

Çevreye yakın bir noktada cami bulunmadığı için mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, mescidin yapımının durdurulması ve yıkım kararı verilmesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sezen Korkmaz, "Üç kilometre uzaktaki köy camisine yürüyoruz.

Bu, yaşlı babam ve çocuklarım için daha da yorucu oluyor. Özellikle Ramazan ayında yatsı namazının geç saatte olması ve teravih de ayrıca kılmak istememiz nedeniyle burada mahallelinin büyük bir mağduriyeti oluyor. İBB, burayı durdurarak bize akıl tutulması yaşattı" dedi. İBB yönetimi ise inşaatın kaçak olduğunu belirterek gerekli izinlerin alınmadan inşai faaliyetlere başlandığını belirtti.