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Yerel 24 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

24 kaçak göçmen daha yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 17:02:00 -
24 kaçak göçmen daha yakalandı

Çanakkale'de polis ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 24 göçmeni daha yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu 17 haziran ve 30 haziran tarihleri arasında 3 olayda 5 şüpheli ve Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. 16 bin 200 TL, 100 dolar, 2 araç, 2 el hava pompası, 8 can yeleği, 1 deniz yatağı ve 11 şambrele ilgili karara istinaden el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 5 şahıs adli işlemlerinin akabinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24 kaçak yapılan işlemlerinin akabinde Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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